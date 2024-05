Atleta amadora, capitã da PM salvou 150 pessoas no RS antes de competição

A situação mudou a partir do quarto dia, quando foi enviada com sua equipe para o entorno de Porto Alegre e ficou alojada na base aérea de lá. Os salvamentos continuaram e eram exaustivos, mas ela recorreu aos treinos como estratégia para aliviar a mente. Apesar do cansaço físico, ela corria para escapar da realidade da tragédia e retomar um pouco da sua rotina.

Ao todo, Natália ficou sete dias no Rio Grande do Sul e ajudou a salvar cerca de 150 pessoas. Ela já tinha experiência de atuar em outras calamidades, mas contou que os estragos causados pela enchente gaúcha a espantaram. Por outro lado, também ficou inspirada com a resiliência das pessoas.

Apesar de estar exausta, precisava relaxar minha mente. Foi muita tristeza. Já fui para vários desastres, Brumadinho, Petrópolis, São Sebastião, mas a proporção que chegou no RS foi uma coisa que nunca vi antes na minha vida. A quantidade de pessoas necessitando de ajuda, nunca tinha visto.

Natália completou o Ironman 70.3 antes do Ironman Brasil Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

Emocionada, a piloto destacou que ver a determinação dos resgatados, que tinham perdido tudo, a motivou a não desistir de seu objetivo pessoal. Ela refletiu sobre o quanto era privilegiada diante da situação dos gaúchos e quis prestar uma espécie de homenagem completando a prova: "Vou terminar esse Ironman para mostrar que o ser humano é forte". E cruzou a linha de chegada.