RMP conta o dia em que Ayrton Senna e Galvão tiraram 'racha' no México

A história com Senna e Galvão: "Há muitos anos, no Grande Prêmio do México de 1987, o Senna saiu da pista e quis que os fiscais colocassem o carro dele de novo. Os fiscais entenderam que o carro estava na posição perigosa e não empurraram, ele teve que sair da pista e saiu cuspindo marimbondo. De noite, fomos jantar o Senna, Galvão Bueno, Reginaldo Leme, eu, Linhares Júnior e Gilberto Conde. O Senna mal abria a boca, tava tão furibundo que mal falava. Acabou o jantar, íamos todos pro mesmo hotel, acho que era o Sheraton da Cidade do México, estávamos em dois carros. Num dos carros estava Galvão Bueno dirigindo, eu do lado dele e Gilberto Conde atrás. No outro carro estavam Ayrton Senna ao volante, Reginaldo Leme e Linhares Júnior. Tudo muito bem, Cidade do México já 2h, 3h da manhã, quase ninguém na rua. Paramos no sinal e de repente o Galvão olha para mim e diz assim: 'se segura'. Me segurei, botei as mãos na frente, já estava de cinto e, de repente, pum! Uma pancada monstruosa na traseira do nosso carro. Eu disse: 'o que é isso?' Ele disse: 'é o Ayrton'".

'Participei de um demolition car com o Senna': "O Ayrton empurrava o nosso carro pra frente, e o Galvão dava ré e empurrava para trás, e aí os carros rodavam aquela roda e subia aquela fumaceira preta de pneu queimado no meio da rua. O outro cara que estava parado do lado saiu correndo, pensando 'esses são malucos'. Bom, abriu o sinal, o Ayrton passou e foi em frente. O Galvão foi atrás dele. Na primeira curva que o Ayrton teve que diminuir, o Galvão pum!, na porta do carro do Senna. O que é isso, minha gente? É 'demolition car'? Ele disse: 'ah, você ainda não viu nada, vai ter muita coisa'. Bom, o Galvão deu no Senna e o Senna sumiu. Daqui a pouco estamos nós pela cidade do México, às 3h da manhã, correndo feito uns loucos fugindo, sendo perseguidos pelo Ayrton Senna num carro, imagina a nossa situação. Quando chegamos finalmente ao hotel, todos ríamos às gargalhadas de nervoso. E aí eu fiquei sabendo no café da manhã seguinte que isso aí era comum, eles faziam isso sempre, e depois iam devolver os carros nas locadoras dizendo que os motoristas da cidade eram malucos. Ou seja, eu participei de um 'demolition car' com Ayrton Senna, e eu não estava no carro do Senna, o que era pior".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.