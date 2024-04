Lenda da ginástica aguarda duelo Biles x Rebeca e elogia brasileira: 'Diva'

Imagem: Angel Martinez/Getty Images for Laureus

O possível duelo entre Simone Biles e Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos de Paris não mexe apenas com os torcedores, mas também com uma lenda da ginástica: Nadia Comaneci.

A multi campeã romena, famosa por ter conquistado o primeiro 10 unânime na modalidade nos Jogos de Montreal-1976, quando tinha apenas 14 anos, se diz ansiosa para esse encontro.

"Eu tive a oportunidade de ver a Simone competir com a Rebeca em 2023. Porque quando a Rebeca ganhou na edição anterior, nós não sabíamos se a Simone voltaria, então nós nunca sabíamos se veríamos as duas juntas, quer dizer, competindo no mesmo patamar. Estou ansiosa para ver os Jogos Olímpicos", disse.