Astro do Miami Heat usa camisa do Santos antes de partida na NBA; veja

Antes do jogo da NBA entre Miami Heat e Toronto Raptors, o astro Jimmy Butler chegou ao ginásio Kaseya Center com uma camisa do Santos.

O que aconteceu

Nas redes sociais, o Miami Heat compartilhou algumas fotos da chegada dos jogadores ao ginásio. A equipe disputou o 82º jogo na atual temporada.

Em uma das fotos, Jimmy Butler surgiu com a camisa toda branca do Santos e sem patrocínios. O americano usou o uniforme justamente no aniversário de 112 anos do Peixe.