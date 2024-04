Gabriel Leone vive piloto que marcou a história da Ferrari em tragédia

Alfonso de Portago, personagem vivido por Gabriel, era uma promessa do automobilismo e rapidamente encantou Enzo Ferrari com a característica arrojada e persistente. A carreira do espanhol, porém, acabou cedo por causa do trágico acidente que o matou aos 28 anos. Após a explosão do pneu, o piloto foi atirado para fora do carro, que voou sobre os espectadores que acompanhavam a corrida.

O ator também destacou a evolução dos equipamentos e protocolos de segurança no automobilismo, porém lamentou que grandes mudanças só aconteceram após fortes tragédias.

"Eram as tecnologias e ferramentas de segurança que eles tinham disponíveis na época. Eu sei que eles não andavam de cinto, por exemplo, pela preocupação de o carro pegar fogo, explodir e eles estarem presos. Era uma escolha. Era um grande risco imaginar que uma batida que faria você voar e talvez tivesse a possibilidade ainda de fazer você sobreviver", comentou.

"Assim que as coisas funcionavam na época, mas sem sombra de dúvidas, infelizmente, esses grandes acidentes acabaram se tornando marcos de uma mudança nos meios de segurança no automobilismo. Tanto é que a Mille Miglia retratada no filme foi a última da história justamente por causa do acidente. É triste que essas mudanças não aconteçam de forma gradual, mas somente quando ocorrem tragédias que chocam", destacou Gabriel Leone.

Os riscos nas competições automobilísticas eram tão grandes que os pilotos costumavam deixar cartas aos entes queridos antes de partirem para as corridas.

"Uma estatística que vi em um documentário mostra que, naquela época, morriam 40 pilotos por ano. Isso reflete na cena das cartas dos competidores. Antes de cada corrida, eles já se despediam das pessoas, porque correr naquela época acarretava em uma possibilidade muito grande de você bater e morrer. Hoje em dia, a gente vê acidentes muito feios na Fórmula 1, e os pilotos saem, em sua maioria, ilesos. As tecnologias de segurança evoluíram muito e que bom", falou Gabriel.