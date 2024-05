Rublev, impecável no tênis, nocauteia o campeão Alcaraz e avança para as semifinais de Madri

Depois de defender com sucesso seu título de Indian Wells em março e depois chegar às quartas de final do Miami Open, Alcaraz machucou o antebraço direito durante uma sessão de treinos em Mônaco e continua a lutar com o problema que atrapalhou o início de sua temporada no saibro.

“Tenho que continuar trabalhando para recuperar meu forehand normal sem pensar no antebraço. Hoje pensei mais nisso do que ontem”, disse Alcaraz aos repórteres.

“Acho que em Roma continuarei a jogar com ela (uma manga de braço) por precaução.

“O saldo é positivo, mas quando entro em quadra não quero perder. Se olharmos o geral foi uma semana muito boa”.

DESISTÊNCIA

O cabeça-de-chave italiano Jannik Sinner, que enfrentaria o canadense Felix Auger-Aliassime nas quartas de final do Aberto de Madri na quinta, desistiu do torneio devido a uma lesão no quadril.