Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira publica vídeo em homenagem a Ayrton Senna: "Meu ídolo"

Após a declaração do treinador, são mostradas imagens da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1, no ano de 1985, no GP de Estoril, em Portugal, país do comandante alviverde.

A morte de Senna completou 30 anos nesta quarta-feira. O antigo piloto faleceu em um acidente na corrida de Ímola, na Itália, no dia 1º de maio de 1994. O brasileiro tem sido homenageado em diversos países durante o dia.

No ano passado, Abel Ferreira foi premiado no Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta, e recebeu um presente em referência a Ayrton. Ele ganhou uma estatueta do histórico piloto das mãos de Lalalli Senna, sobrinha do corredor, e ficou emocionado ao falar sobre sua admiração pelo brasileiro.