Titular contra o Sport, Scarpa chega a 7 participações em gols nos últimos 5 jogos

? É o jogador da América do Sul com mais participações em gols (7) no período! ?? pic.twitter.com/XNIEOxghIU

? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 1, 2024

Utilizando o período das últimas cinco partidas de Scarpa, ele é o jogador da América do Sul com mais participações em gols, com sete ações. Diante do Sport nesta terça, o meia de 30 anos contribuiu com uma assistência para o gol de Guilherme Arana, o segundo da vitória atleticana.

Apesar da boa fase, Scarpa demorou a marcar pelo Atlético. O meia estreou pelo Galo em 28 de janeiro contra o Democrata, mas marcou seu primeiro gol no clube mineiro na final do Estadual contra o Cruzeiro, em 7 de abril, após 11 partidas.

Gustavo Scarpa chegou ao Atlético Mineiro após passagem rápida pela Europa. Depois de fazer um grande Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras em 2022, o meia foi para o Nottingham Forest da Inglaterra e depois emprestado para o Olympiacos da Grécia. Sem sucesso, retornou ao futebol brasileiro.

O próximo jogo do Atlético-MG é neste sábado (04) contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.