Festão em Miami, cruzeiro e mais: o que Neymar, lesionado, anda fazendo?

Neymar tem feito o tratamento no Brasil —ele sofreu lesões no menisco e no ligamento cruzado, em outubro. Enquanto isso, o atacante do Al-Hilal segue com seus rolês e circula por inúmeros eventos. O UOL selecionou algum deles:

Por onde anda Neymar

Neymar lançou o "Ney em alto mar", em dezembro, cruzeiro com três dias de duração. O passeio marítimo esteve repleto de artistas como Péricles, Belo, Guimê e Orochi. Os valores para as cabines variavam entre R$ 14.120 e R$ 30.240.

Ele foi convidado para as comemorações do aniversário de Romário, em janeiro. O jogador recebeu o carinho do campeão mundial de 1994 e até subiu ao palco para cantar. Na ocasião, a forma física de Neymar —que estaria aparentemente longe de sua condição ideal— chamou a atenção da imprensa estrangeira.