Paris-24: Rebeca Andrade vira queridinha das marcas e coleciona patrocínios

Sucesso de marketing

Rebeca conquistou seu espaço no esporte com talento e ótimos resultados. E isso fez com que muitas empresas olhassem para a atleta de 24 anos, nascida em Guarulhos, na Grande São Paulo, como o grande nome dessa geração.

É reflexo do mérito dela, seja esportivo, seja os valores como pessoa, o carisma, a atuação nas redes sociais... É uma composição de variáveis que faz com que as empresas enxerguem nela uma embaixadora da marca e dos seus valores, respectivamente.

Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB, ao UOL

A ação com a Hemmer foi realizada ontem (19) no Parque Olímpico, em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, que desenhou a agenda para conciliar com o treino da ginasta.

"Fizemos um evento lançando um movimento de uma das marcas que são patrocinadoras do COB, dentro do centro de treinamento, ao lado de onde ela treina e com um horário planejado especificamente para que pudesse ter uma participação nesse momento importante para o patrocinador", diz Herbetta.

Ele reforça que o principal objetivo é não atrapalhar a preparação da ginasta. "É mais um exemplo do quanto tudo isso é pensado entre o estafe dela e o estafe da área de esportes do COB, que é entendedor do momento. Nessa composição, o marketing do COB aproveita essas janelas de oportunidades para que não prejudique o planejamento", completou.