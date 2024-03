Medalhistas do Brasil terão programação 'a la BBB' após conquistas em Paris

O Comitê Organizador vai ter também uma ação inédita, que é a Avenida dos Campeões.

Nela, os medalhistas vão poder desfilar e serem saudados pelo público local, em mais um momento de homenagem ainda em Paris.

A celebração continuará em São Paulo, no Parque Villa-Lobos, para a recepção dos atletas após as conquistas.

A gente vai ter uma cerimônia da medalha, com uma logística preparada para receber o medalhista na Casa Brasil em Paris. Terá também um quadro especial no Canal Olímpico do Brasil, mas ainda não posso dar muitos detalhes disso. E aí dois dias depois eles voltam para o Brasil, chegam em Guarulhos em voo da Azul, e são recebidos no Parque Villa-Lobos, na nossa Fan Fest, para também serem saudados pelo público local.

Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB

Vivência olímpica

O COB quer proporcionar uma experiência olímpica para os surfistas classificados para os Jogos de Paris.