Rômulo destaca classificação do Palmeiras e celebra estreia na Libertadores: "Sonho"

"Mais feliz ainda pelo importante resultado que conquistamos. Classificação e liderança do grupo garantida! Avanti, Palestra!", finalizou.

Foram cerca de 15 minutos em campo, mas que renderam 12 ações com a bola, sendo um passe decisivo, dois duelos no chão ganhos, dois desarmes, um corte e aproveitamento de 100% nos passes. Os dados são do site de estatísticas do Sofascore.

Rômulo chegou ao Palmeiras em abril e desde então somou cinco jogos e uma assistência.

Com a paralisação do Brasileirão pelas próximas duas rodadas, o Palmeiras volta a campo somente na próxima quinta-feira. O Verdão tem pela frente o jogo de volta contra o Botafogo-SP pela Copa do Brasil. No jogo de ida, a equipe alviverde venceu por 2 a 1, no Allianz Parque, e tem a vantagem do empate para avançar à próxima fase.