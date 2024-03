Surfe: Filipinho e Yago fazem dobradinha e avançam com Medina no ISA Games

Filipinho liderou a bateria com um 10.76 e Yago somou um 10.67. O chileno Manuel Selman ameaçou a dupla brasileira com um 10.47 e o português Guilherme Fonseca ficou em último com 8.93.

Mais cedo, Yago registrou a maior nota do evento até o momento logo nos primeiros minutos da quarta bateria da repescagem 6. Ele conseguiu 9,50 em sua primeira onda do dia.