Rio Open tem 40% do público de fora e estima mais de R$ 150 mi de impacto

O torneio será transmitido para mais de 140 países. A estimativa é de mais de três mil horas de transmissão. Os cálculos são feitos pela empresa "Deloitte".

Todo ano cresce um pouco, porque de fato temos tido um percentual de crescimento no turismo, mas também no tempo de permanência na cidade. O que impacta é o consumo na cidade. A ordem de grandeza é essa. Vamos celebrar dez anos do Rio Open e o objetivo nosso sempre foi fazer um torneio não só para quem é fã de tênis. É um evento que transcende o esporte. Quem vai no Rio Open fica lá, no mínimo, cinco horas. É um programa de família.

Marcia Casz, diretora geral do Rio Open

Governo mira ATP 1000

O governador do Rio, Cláudio Castro, deixou claro a meta futura: o ATP 1000. A declaração foi dada durante a cerimônia de abertura do Rio Open, ontem (19), no Palácio Laranjeiras.

Tanto o Rio Open como a etapa de surfe da WSL e a Maratona do Rio têm sido usadas como propaganda do governo. A estratégia tem sido usar estes grandes eventos para alavancar o turismo: