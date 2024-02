Alcaraz já perdeu para brasileiro que enfrentará no Rio Open: "Muito bom"

Principal estrela da edição deste ano do Rio Open, o tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, fará sua estreia hoje (20) contra o brasileiro Thiago Monteiro, adversário que enfrentou uma única vez, em 2021, e perdeu.

Joguei uma vez contra ele, há muito tempo, em 2021, e perdi. Conheço seu estilo de jogo, assisti suas partidas muitas vezes e sei que ele é um jogador muito bom. Acho que ele está com uma motivação extra jogando aqui no Brasil, aqui no Rio, diante de sua torcida. Vai ser uma partida muito difícil

Carlos Alcaraz

Alcaraz teve uma agenda agitada na véspera do jogo no Rio. Pela manhã, foi recebido pelo governador do Estado, Cláudio Castro, no Palácio Laranjeiras, uma das sedes do governo. À tarde, concedeu entrevista coletiva no Rio Open e, em seguida, fez um treino forte, de cerca de uma hora e meia.