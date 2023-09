Irmão de Walewska diz que pais são os herdeiros da ex-atleta

Ainda segundo Wesley, a familia não acredita na hipótese de suicídio que tem sido investigada pela polícia.

"É difícil acreditar que uma pessoa tão linda, tão centrada, tão maravilhosa, tenha feito o que estão falando o que ela fez. Acho que não tem lógica. Ela estava muito bem, amava viver. Difícil acreditar que isso aconteceu", rebate.

A reportagem conversou com um amigo de infância de Walewska e Wesley, que não quis se identificar, e ele ressaltou nunca ter ouvido sobre tentativas da ex-jogadora de atentar contra a própria vida, como consta no Boletim de Ocorrência.

Sobre a suposta carta de despedida

Uma suposta carta de despedida deixada por Walewska teria sido encontrada no local onde a ex-atleta foi vista com vida pela última vez. No entanto, a polícia não confirma a existência do documento e o irmão questiona a informação.

"Não tivemos acesso a esta carta de despedida. Não dá pra saber se realmente existe. Existem várias versões: ela pode ter feito a carta, alguém pode ter escrito por ela ou pode nem ter carta nenhuma. A minha irmã adorava escrever, vai saber se ela não estava escrevendo coisas sobre o podcast dela? Vamos precisar buscar isso na investigação. Não dá pra saber de fato se era uma carta de despedida", explica Wesley.