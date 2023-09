Antes de morrer, Walewska trocou mensagem com marido, que disse 'te amo'

Após essa rápida comunicação, segundo apontam as investigações, por volta de 8 minutos após a mensagem para o marido, ela teria atentado contra a própria vida. A reportagem conseguiu falar rapidamente com a gestora do condomínio, identificada por Roseleine Nobre Araújo, que avisou a polícia e os familiares sobre a fatalidade.

"Eu ouvi um barulho forte, como eu sou a gestora, estava no empreendimento na hora do incidente. Eu não posso dar mais detalhes, até em respeito a família", disse.

Ricardo, que é corretor de imóveis e já foi preparador físico e empresário da esposa, explica que todas as áreas de convivência do prédio possuem biometria facial. Desta forma, somente as pessoas cadastradas e residentes possuem acesso aos locais de área comum.

A investigação, até aqui, aponta que Wal teria entrado sozinha na área da piscina, que fica no 17º andar, e lá duas testemunhas teriam visto a jogadora. Segundo relatos, aparentemente normal, sem demonstrar preocupação ou tristeza.

O UOL teve acesso a uma foto do local, exatamente onde a jogadora permaneceu por volta de 1 hora e 18 minutos antes da tragédia, segundo relatos de testemunhas.