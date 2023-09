Veto em funeral e divórcio: viúvo e família de Wal dão versões conflitantes

Estávamos em São Paulo no aniversário do meu outro filho. Ela estava com o marido, Ricardo, estávamos todos juntos, em família. Minha filha estava alegre, serena, tranquila. Não entendo o que aconteceu. Vou sentir muita falta. Filha amada, muito querida. A gente vai ter que superar, vai ser muito difícil.

Maria Aparecida Moreira

Sobre o convívio com o genro, ela afirmou que tinham uma "relação normal".

Já o pai de Wal, Geraldo Vieira de Oliveira, disse: "Não falei com o Ricardo. Estou no meu canto, não quero entrar na vida pessoal do casal. A única vez em que falei com ele foi quando ele nos ligou para dar a notícia da morte da minha filha".

Suposto pedido da família

Questionado pela imprensa sobre sua ausência no velório e no enterro, Ricardo inicialmente preferiu se manifestar por meio de um amigo, segundo o qual o viúvo comprou uma passagem para participar do funeral - contudo, os pais dela teriam pedido para ele não ir. "Orientaram porque o clima estava meio pesado", disse o amigo.

Irmão nega veto ao cunhado em funeral

Wesley Oliveira, 41 anos, único irmão da medalhista olímpica, disse que resolveu as burocracias do funeral da irmã sozinho, sem a ajuda do cunhado. Ele ainda reforçou que não fez nenhum contato com Ricardo ou pedido para ele não comparecesse ao funeral, e que o marido da irmã teria deixado um documento e roupas de Wal para serem usadas no velório na recepção do prédio em que viviam.