Bia Haddad sofre acidente e desiste de torneio: 'Porta do box estourou'

A atleta precisou ir ao hospital para tratar os ferimentos. Ela levou pontos em ambas as mãos.

Ontem a noite, domingo, no hotel, ao sair do banho e abrir o box do chuveiro, a porta simplesmente estourou e acabei cortando algumas partes do meu corpo. Tive que ir ao hospital aqui em Guadalajara para levar pontos, entre eles nas duas mãos, e infelizmente não poderei jogar aqui no México, que é um lugar especial para nós tenistas devido a toda receptividade do povo e esforços dos torneios

Bia Haddad Maia

A estreia de Bia estava programada para hoje (18), em jogo contra a norte-americana Danielle Collins. Agora, a tenista terá de se afastar para se recuperar dos ferimentos.

"No mais, tirando o susto, estou bem. Poderia ser algo muito mais grave. Precisarei de alguns dias agora para cicatrizar as feridas e poder estar de volta para a última parte do ano; e seguir lutando pelos meus objetivos de 2023", completou Bia, que publicou fotos de suas mãos cortadas no Instagram.