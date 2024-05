Jornal espanhol coloca brasileiro Pepê, ex-Grêmio, na mira do Barcelona para a próxima temporada

O Barcelona busca a contratação de um ponta para reforçar seu elenco na próxima temporada e enxerga o brasileiro Pepê, ex-Grêmio e hoje no Porto, como uma boa opção para o setor, conforme noticiado pelo jornal espanhol Mundo Deportivo, nesta sexta-feira.

O jornal destacou a habilidade e a velocidade do jogador como os pontos fortes que atraíram a atenção do Barcelona. O clube espanhol viu de perto o brasileiro em ação, já que estava no mesmo grupo do Porto na Liga dos Campeões.

Pepê inclusive marcou um gol no confronto entre as duas equipes, no dia 28 de novembro do ano passado. Na ocasião, o brasileiro abriu o placar, mas o Barcelona virou a partida e venceu por 2 a 1.