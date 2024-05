Juninho pede desculpas após gol polêmico do América-MG contra o Santos: "Falhamos"

O jogo entre América-MG e Santos, nesta sexta-feira, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ficou marcado por uma grande confusão. O Coelho abriu o placar na Arena Independência com um gol polêmico, anotado por Renato Marques após uma lesão do goleiro João Paulo.

No intervalo, o experiente Juninho afirmou que os mandantes erraram. Na visão do meio-campista, faltou fair play na jogada. Ele ainda pediu desculpas ao arqueiro adversário e para todo o elenco do Peixe.

"Sendo sincero, acho que erramos, erramos quando se fala de fair play. Alguns dias falei sobre a tragédia de Porto Alegre e cobrei para que nós, seres humanos, nos tornássemos pessoas melhores. Talvez na primeira oportunidade que tivemos para demonstrar isso, a gente falhou. Não estou falando que o Renato falhou. Nós falhamos. Na minha opinião. Acabou que fizemos o gol dessa forma", disse.