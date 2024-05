Atlético-MG perde para o Sport, mas avança às oitavas da Copa do Brasil pelo placar agregado

Nesta quarta-feira, na Arena de Pernambuco, o Atlético-MG foi derrotado pelo Sport por 1 a 0, mas avançou às oitavas da Copa do Brasil por vencer o primeiro jogo, em Belo Horizonte, por 2 a 0. O gol do duelo foi marcado por Chrystian Barletta, no primeiro tempo.

O Galo, portanto, aguarda sorteio promovido pela CBF para conhecer o seu próximo adversário na Copa do Brasil.

O Atlético-MG volta aos gramados na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Galo encara, na Arena MRV, o Caracas-VEN. Já o Sport, no domingo, duela com o Fortaleza, na Arena de Pernambuco, às 18h, pela semifinal da Copa do Nordeste.