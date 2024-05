Dentro de casa, Goiás vence Ituano e assume a liderança provisória na Série B

Nesta sexta-feira, em jogo válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás recebeu o Ituano no Estádio da Serrinha e venceu pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Diego e Paulo Baya.

Com o resultado negativo, o Ituano emendou a quarta derrota na competição e, assim, seguiu sem somar pontos. Deste modo, se encontra na lanterna da Série B. Por outro lado, o Goiás conquistou o terceiro triunfo e assumiu a liderança, com nove somados. No entanto, poderá ser ultrapassado por outros times que ainda jogam na rodada.