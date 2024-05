Rodrygo diz que City é 'melhor equipe do mundo' em meio à polêmica no Real

O atacante Rodrygo concedeu nova entrevista divulgada às vésperas da decisão da Liga dos Campeões.

O que aconteceu

Rodrygo disse que o Manchester City é a "melhor equipe do mundo". O atacante do Real Madrid deu a declaração à revista GQ da Espanha. A fala ganhou ampla repercussão em outros veículos do país, tornando-se, por exemplo, a principal manchete do diário esportivo Marca, de Madri.

O brasileiro afirmou que o elenco do Real Madrid tinha noção da superioridade do rival inglês. As duas equipes se enfrentaram nas quartas de final da Liga dos Campeões. O time espanhol avançou nos pênaltis após dois empates — com um gol de Rodrygo em cada confronto.