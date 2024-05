Rivais só na quadra, Erika e Sassá lideram times no Jogo das Estrelas LBF

A dupla pôde escolher o time a partir de um grupo de 22 atletas escolhidas por voto pelos treinadores. "Eram todas atletas muito boas e ainda ficaram muitas outras também excelentes de fora. Então não foi difícil montar um time competitivo", afirma Sassá.

A dupla revezou na escolha dos times: quando uma escolhia a armadora, a outra também escolhia uma armadora para o seu time, o mesmo ocorreu para as demais posições.

"Conhecemos muitas das atletas que estavam entre as selecionadas. Há algumas novinhas, mas a gente sabe que jogam muito bem. Caso da Alexia Dagba, do meu time, e da Micaela Duarte, da Sassá", conta Érika. Alexia, de apenas 17 anos, joga no Sesi Araraquara. Já Micaela, de 16 anos, é do time de basquete do Corinthians.

Segundo Sassá, por mais competitivas que as atletas sejam, não há rivalidades fora da quadra. "Não tem essa de torcer contra. Todas nós sabemos da nossa luta no esporte. Então estamos sempre juntas. Mas em quadra é outra história, ainda assim, é time contra time. Não é contra as atletas".

Apesar de o jogo começar apenas às 17h30, Érika e Sassá chegaram cedo à arena com o intuito de prestigiar as colegas.