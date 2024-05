O que é a ketamina, substância usada pela seita de Djidja Cardoso

Ao ser administrada, a substância entra no cérebro, dispara um processo de religação de neurônios e sai do organismo em aproximadamente 20 horas. Dessa forma, as células passam a "conversar" melhor umas com as outras, havendo uma melhor conexão. Com isso, as áreas afetadas pela doença voltam a funcionar melhor e os pacientes percebem uma melhora dos sintomas de depressão.

Efeitos colaterais

Os efeitos adversos da cetamina acontecem durante a infusão e são potencialmente graves e até fatais, pontua Tiago Gil, médico anestesista, fundador do Centro de Cetamina e membro ativo da ASKP3, American Society of Ketamine Physicians, Psychotherapists & Practitioners.

"Por isso, existe necessidade de um médico anestesista acompanhando o procedimento [em caso de uso medicinal, como tratamento de transtornos mentaos] e estar dentro de um hospital com monitorização completa —cardioscopio, oxímetro e pressão arterial medidas a cada 10 minutos".

Entre os efeitos colaterais mais recorrentes estão: