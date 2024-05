Sem James, São Paulo desembarca no Chile para duelo contra o Cobresal pela Libertadores

A delegação do São Paulo, sem o colombiano James Rodríguez, desembarcou no Chile na noite desta terça-feira, um dia antes da partida contra o Cobresal, pela quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Zorros del Desierto.

O técnico Luis Zubeldía, ainda no dia de hoje, encerrou a preparação do elenco no CT da Barra Funda. O Tricolor deverá entrar em campo com uma formação mais ofensiva visando um triunfo que pode levar a equipe às oitavas de final da Libertadores de forma antecipada.

Deste modo, o São Paulo deve entrar em campo com: Rafael; Diego Costa, Arboleda e Alan Franco; Igor Vinícius, Bobadilla, Alisson e Michel Araújo; André Silva, Luciano e Calleri.