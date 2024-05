James Rodríguez não é relacionado para duelo com o Cobresal, no Chile, pela Libertadores

"Eu tomo decisões em relação ao que vejo e para isso estou aqui, para tomar decisões. Se o James não está, é porque considero que outros companheiros têm que estar. Entendo que sempre um jogador de trajetória tem que ser falado na atmosfera, mas tenho claro qual é a minha profissão e tenho claro qual é a minha responsabilidade. E um treinador vive tomando decisões e tratamos, junto com o meu estafe, que essas decisões sempre sejam a favor do grupo e que sejam, em sua maioria, positivas. Depois o treinador vai ser julgado pelo resultado final, não? Mas há algo que eu aprendi em 15 anos de profissão: sempre as decisões vão estar em função do que vejo e em função do conjunto. Assim, todos estão considerados, mas ao final do dia ou antes dos jogos tenho que tomar decisões", afirmou Luis Zubeldía.

Mesmo com pouco tempo de trabalho, Luis Zubeldía já parece ter chegado à conclusão de que James Rodríguez não pode entregar o que outros jogadores entregam ao São Paulo, seguindo uma linha de raciocínio parecida com a de Dorival Júnior e até mesmo de Thiago Carpini, que só passou a escalar o colombiano por causa da pressão externa e os resultados ruins da equipe na época.

Até mesmo Rodrigo Nestor, que se recuperou recentemente de uma grave lesão no joelho, já passou na frente de James Rodríguez na briga por uma vaga no meio-campo, sendo titular nos últimos dois jogos do São Paulo e, inclusive, tendo uma atuação de destaque contra o Vitória.

Por tudo isso, a tendência é que James Rodríguez deixe o São Paulo assim que abrir a próxima janela de transferências. O jogador deverá seguir no Tricolor se preparando para a disputa da Copa América, em junho, nos EUA, e, possivelmente, não voltará ao clube após sua participação no torneio de seleções.

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira, contra o Cobresal, às 21h30 (de Brasília), no estádio Zorros del Desierto, em Calama, no Chile.