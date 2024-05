Com passagem pelo Grêmio, Luis Suárez alcança a marca de 500 gols por clubes na carreira

500 goles en clubes, increíble ?

Gracias @Nacional, @fcgroningen, @AFCAjax, @LFC, @FCBarcelona, @Atleti, @Gremio, @InterMiamiCF! ??

Y gracias a todos ustedes por el apoyo de siempre! ?? pic.twitter.com/wvMTv005sm

? Luis Suárez (@LuisSuarez9) May 6, 2024

Ele atingiu a marca em sua última partida disputada pelo Inter Miami, diante do New York Red Bulls, pela MLS. Na ocasião, ele balançou as redes três vezes, com três assistências de Lionel Messi.

Sua passagem pelo Grêmio, em 2023, foi rápida. Em apenas uma temporada, Suárez marcou 29 gols e contribuiu com 17 assistências, além de ter conquistado a Recopa Gaúcha e o Campeonato Gaúcho.