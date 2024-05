Cuca elogia atuação do Athletico-PR, mas se mostra preocupado com chances perdidas

No último domingo o Athletico-PR superou o Vasco por 1 a 0, chegou aos dez pontos e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Após o jogo na Ligga Arena, o treinador Cuca elogiou a atuação da equipe, mas se mostrou preocupado com as chances perdidas para ampliar o placar.

"Vi um jogo maravilhoso nosso no começo. Quando passou a ser 11 contra 10, o jogo deixou de ser aberto como era, o campo ficou mais curto para nós. Mesmo assim achamos os espaços e colocamos três bolas na trave no primeiro tempo. No começo do segundo, mais uma. E quando você não mata o jogo, ele fica perigoso, porque se cria uma instabilidade em campo. Mas não perdemos o controle do jogo. Vou valorizar muito esses três pontos. São cinco rodadas e estamos brigando pela liderança", disse.