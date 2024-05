Zagueiro do Vitória invade gramado e detona arbitragem após expulsão contra o São Paulo

O zagueiro Wagner Leonardo pediu para dar entrevista no intervalo do jogo entre Vitória e São Paulo, na tarde deste domingo, no Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor foi expulso ao dar uma cotovelada em Calleri aos seis minutos do primeiro tempo.

Ao término do primeiro tempo, o jogador retornou ao gramado e pediu para falar com os repórteres, algo proibido a atletas expulsos do campo de jogo. Luciano, do São Paulo, Osvaldo e um profissional do estafe do Vitória tentaram ir atrás dele e segurá-lo para impedir a entrevista, mas ele falou mesmo assim.

"Fiz questão de vir e me pronunciar. Em cinco anos como profissional, nunca passei perto de ser expulso. Não estou aqui para levantar polêmica, mas a arbitragem tem que ver o histórico e ter coerência. O Calleri estava me puxando a todo momento, eu estava olhando a bola. Quando ele puxou, eu tento sair e tem o contato, mas é fácil intitular como agressão. Vou deitar minha cabeça no travesseiro e ter certeza que não agredi. Não preciso pedir desculpa porque eu não agredi ninguém", disse o zagueiro à TV Globo.