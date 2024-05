Laura Pigossi é campeã de duplas do ITFW 100 na Alemanha

"Muito feliz de ganhar mais um título de duplas, infelizmente não consigo jogar mais por conta do calendário de simples. Geralmente jogo no sábado e a dupla termina no domingo. Mas para mim a dupla é uma paixão, eu me divirto e ganhar uma torneio grande, mostra que posso jogar de igual pra igual com qualquer tenista e é bom ter essa referência", disse Laura.

"Meu objetivo maior ainda é baixar mais o ranking de simples para entrar na chave dos Grand Slams e jogar esses torneios maiores. Aí a dupla vem junto", finalizou.

Laura Pigossi segue agora para Roma, onde disputará o qualifying do Masters 1000 a partir de terça-feira.