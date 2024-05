Em Cariacica, Fluminense inicia preparação para enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão

Quinta-feira de preparação no Kleber Andrade! Sábado é dia de @brasileirao! ???

?: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/eJmu8r6AHy

Os jogadores titulares que não atuaram, entretanto, foram a campo e participaram do treinamento comandado pela comissão técnica de Fernando Diniz.

O clube carioca busca reabilitação no Campeonato Brasileiro, já que sofreu suro golpe ao perder por 3 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena, no último domingo. A equipe, atualmente na 16ª posição da tabela, soma quatro pontos no torneio nacional. O início abaixo do esperado na competição, com uma vitória, um empate e duas derrotas, gerou críticas ao técnico Fernando Diniz.