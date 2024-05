Milito se diz "contente" com atuação do Atlético-MG contra o Sport pela Copa do Brasil

"A série não está terminada. Iremos jogar no campo deles. Temos uma vantagem, mas iremos com muito, muito cuidado. Tentaremos fazer uma partida muito séria, tanto na fase defensiva quanto ofensiva para tentar passar de fase, mas não será fácil. A eliminatória não está acabada", disse.

Desde que o técnico assumiu o comando do Galo, no fim de março, a equipe entrou em grande fase e não perdeu desde então. Foram sete vitórias e três empates em 10 jogos. Milito disse estar feliz com o momento, mas pediu calma e revelou não gostar de elogios.

"Logicamente que todos estamos muito contentes com o momento. Mas todos sabemos muito bem como é o futebol. Nós fazemos todo o esforço possível para continuar com essa dinâmica. Agora, sei como funciona isso, vamos ganhando e tudo parece melhor. O treinador parece o melhor, jogadores parecem o melhor... Depois, quando perdem, o treinador é o pior, os jogadores são piores e aí vem as criticas", falou.