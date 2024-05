Com um a mais, Bragantino empata com Sousa-PB pela ida da terceira fase da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, pela jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Bragantino visitou o Sousa-PB no Estádio Antonio Mariz e, mesmo com um jogador a mais desde os 40 minutos do primeiro tempo, empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Luan Cândido, enquanto Junnior Batata igualou o marcador.

Assim, com o empate, as duas equipes serão obrigadas a vencer o duelo de volta para avançar de forma direta às oitavas de final, já que em caso de nova igualdade no placar, a decisão irá para os pênaltis. O novo confronto acontece no próximo dia 22 (quarta-feira), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.