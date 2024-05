Charles Leclerc lidera treino do GP da Emilia-Romagna mais uma vez

Nesta sexta-feira, com um tempo de 1m15s906, Charles Leclerc liderou o segundo treino livre do GP da Emilia-Romagna. Mais cedo, o piloto da Ferrari já havia conseguido o melhor tempo do primeiro treino.

Oscar Piatri, da McLaren, ficou na segunda posição, enquanto Yuki Tsunoda, da Racing Bulls, fechou o top-3. Lewis Hamilton e George Russell, ambos da Mercedes, apareceram na sequência, em quarto e quinto respectivamente.