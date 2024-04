Fluminense sofre queda de rendimento após título da Recopa Sul-Americana

Com a derrota para o Corinthians, por 3 a 0, no último domingo, o Fluminense ampliou seus números negativos após a conquista da Recopa Sul-Americana, no fim de fevereiro.

Segundo dados do Sofascore, desde que os cariocas levantaram a taça continental, foram 10 jogos, com quatro derrotas, quatro empates e duas vitórias, possuindo um aproveitamento de apenas 33,3%. Dessas partidas, duas foram contra o Flamengo, que causaram a eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca.

No período, o Fluminense teve uma média de 63,3% da posse de bola, marcou 10 gols e sofreu 16. Além disso, a equipe finalizou 118 vezes (34 ao gol) e sofreu 139 (50 ao gol).