Decisivos contra a Ponte, Gil e Giuliano representam o Santos no time ideal da 5ª rodada da Série B

O perfil oficial da Série B do Campeonato Brasileiro divulgou nesta sexta-feira o time ideal da quinta rodada do torneio. Dos 11 jogadores, dois são do Santos.

O zagueiro Gil e o meia Giuliano apareceram na seleção. Ambos marcaram na vitória de 2 a 1 do Peixe sobre a Ponte Preta, na última quarta-feira, em Campinas.

A equipe ideal ficou formada por: Jefferson Paulino (Ituano); Elias Lira (Vila Nova), Gil (Santos), Ramon (Ceará) e Cristiano (Goiás); De Lucca (Ceará), Pedro Castro (Avaí), Giuliano (Santos) e Guilherme Castilho (Ceará); Erick Pulga (Ceará) e Vinícius Paiva (Ituano).