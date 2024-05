Diniz discute com Luciano no fim do 1º tempo, é expulso e deixa campo sob vaias

Fernando Diniz e Luciano protagonizaram uma grande discussão no fim do primeiro tempo do duelo entre São Paulo e Fluminense, nesta segunda-feira, no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador do Tricolor carioca, inclusive, acabou sendo expulso pelo árbitro Anderson Daronco.

Fernando Diniz teria reclamado com Luciano pelo fato de o jogador querer cobrar lateral com o zagueiro Manoel caído no campo. A discussão, então, começou, com jogadores de ambas as equipes se aglomerando para tentar apaziguar a situação.

Após alguns minutos de paralisação, Daronco decidiu expulsar Fernando Diniz pelo desentendimento com Luciano, que recebeu apenas cartão amarelo e pôde continuar na partida, embora, graças a isso, ele tenha que cumprir suspensão na próxima partida do Brasileirão por acúmulo de cartões.