Ex-Arsenal, Ozil delcara torcida para Tottenham contra o Manchester City

First time ever tonight: COME ON YOU SPURSSS!! ? If Tottenham don't lose this game I will never make fun of them again... I promise ?? #MCITOT

? Mesut Özil (@M10) May 14, 2024

O Arsenal ocupa a liderança da Premier League, com 86 pontos em 37 jogos, e precisa da ajuda de seu rival Tottenham para se manter na primeira posição. O Manchester City ocupa a segunda colocação, com 85 pontos, mas tem uma partida a menos.

Em caso de vitória do Spurs, o Arsenal dependeria apenas de si para ser campeão. Com um empate no duelo, as equipes chegariam na última rodada empatadas na pontuação. Por fim, se o Manchester City ganhar, terá dois pontos de vantagem na rodada final.

O Tottenham está em quinto lugar, com 63 pontos, e ainda sonha com uma vaga na Liga dos Campeões. Para conseguir, terá que vencer os seus dois jogos restantes e torcer para um tropeço na última rodada do Aston Villa, quarto colocado, com 68.

A última rodada do Campeonato Inglês será realizada no próximo domingo, às 12h (de Brasília). Confira quais serão os duelos das equipes envolvidas nas disputas: