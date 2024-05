Derrota para o Bahia encerrou série invicta de oito jogos do Bragantino

A próxima partida do Braga no @Brasileirao será diante do Atlético Mineiro, dia 25/05, no Nabizão.

Antes do confronto com o Bahia, o último revés do Bragantino havia sido no jogo contra o Racing, no dia 10 de abril, pela Copa Sul-Americana. Na oportunidade, os argentinos venceram o clube paulista por 3 a 0, com gols de Salas, Adrián Martínez e Roger Martínez.

Desde então, o Massa Bruta jogou oito partidas, com quatro vitórias e quatro empates. A última vitória desta série de oito compromissos foi justamente contra o Racing, desta vez em Bragança Paulista. O time de Pedro Caixinha venceu os argentinos por 2 a 1, com dois tentos de Thiago Borbas.

A sequência invicta permitiu com que o Bragantino ficasse na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O clube paulista está na sétima colocação, com nove pontos em seis jogos. Na Sul-Americana, a equipe está na segunda posição, com o mesmo número de pontos que o líder Racing. Ambos têm nove pontos em quatro jogos.