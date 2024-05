Jogador imita comemoração de Endrick após golaço: 'Endrick argentino'

Matías Reali marcou um golaço na vitória do Independiente Rivadavia sobre o Lanús por 2 a 0, pelo Campeonato Argentino. O jogador aproveitou e imitou a comemoração de Endrick, que gerou confusão na partida contra o Liverpool-URU.

O que aconteceu

No lance, o jogador recebeu a bola na entrada da área e mandou uma cavadinha, sem chances para o goleiro adversário. A comemoração do jogador do Palmeiras foi inspirada no filme Godzilla x Kong.

''Nosso Endrick argentino'', escreveu o jornal argentino 'Olé' no Twitter.