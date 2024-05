Tabilo vence Djokovic em grande reviravolta no Aberto da Itália

(Reuters) - O chileno Alejandro Tabilo conquistou a maior vitória de sua carreira ao derrotar o número um do mundo Novak Djokovic por 6-2 e 6-3 na terceira rodada do Aberto da Itália, no domingo, em uma partida que durou apenas 67 minutos.

Djokovic venceu o torneio seis vezes, com seu último título chegando em 2022, mas Tabilo foi quase perfeito na quadra central, quebrando o saque do número um do mundo quatro vezes e não sofrendo um único break point.

"É incrível. Entrei na quadra apenas olhando em volta e absorvendo tudo, tentando processar tudo. Estou tentando acordar agora", disse Tabilo, 26 anos.