Martin vence GP da França após intensa batalha com Bagnaia

LE MANS, FRANÇA (Reuters) - O líder do campeonato de MotoGP, Jorge Martin, da Pramac Racing, venceu o Grande Prêmio da França no domingo, completando uma dobradinha no fim de semana, enquanto Marc Márquez, da Gresini Ducati, terminou em segundo com uma ultrapassagem na última volta do atual campeão Francesco Bagnaia em Le Mans.

Bagnaia liderou a maior parte da corrida antes de o pole position Martin recuperar a liderança e chegar à vitória após uma intensa batalha, enquanto Márquez, que largou em 13º no grid, terminou no pódio mais uma vez após o sprint de sábado.

A vitória de Martin, após a vitória no sprint, elevou-o para 129 pontos, enquanto Bagnaia está em segundo, 38 pontos atrás. A consistência de Márquez nas duas últimas corridas levou-o ao terceiro lugar da classificação, mais dois pontos atrás.