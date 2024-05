Daniil Medvedev inicia defesa do título do Masters 1000 de Roma com vitória

Atual campeão do torneio de Roma, Danniil Medvedev confirmou o seu favoritismo no saibro e derrotou o britânico Jack Draper, 40º do ranking, por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4 em 1h47 de partida. O jogo também teve relevância por marcar a centésima vitória do russo em partidas de Masters 1000.

O atual número 4 do mundo valorizou o resultado e disse que o confronto foi marcado por bastante equilíbrio. "Não foi fácil. Sinto que as condições estão completamente diferentes das do ano passado. Aqui é muito lento e pesado. Você precisa mover o seu adversário lateralmente, deixar ele cansado, mas também fica desgastado. Estou feliz por ter conseguido vencer", disse.

Em um primeiro set com cinco quebras, Medvedev chegou a vencer por 5/3, permitiu a reação, mas conseguiu quebrar a sequência do rival para fechar em 7/5. Na segunda parcial, a disputa foi mais fácil. Ele abriu uma vantagem de 5/1, teve o serviço quebrado, mas administrou a vantagem e ganhou a partida em dois sets.

O seu próximo adversário vai ser o jovem sérvio Hamad Medjedovic, 121º do ranking, que derrotou o espanhol Alejandro Davidocich Fokina.

O australiano Alex de Minaur também venceu neste sábado. O número 11 do mundo superou o espanhol Roberto Carballes Baena por 6/3 e 6/2. Na próxima rodada, ele encara o canadense Félix Auger-Aliassime, finalista em Madri, ou o holandês Botic van de Zandschulp, que veio do quali.

No feminino, Iga Swiatek segue acumulando vitórias. Uma semana depois de faturar o título do WTA 1000 de Madri, ela derrotou, neste sábado, a Casaque Yulia Putintseva por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4 em 1h45 de partida, em seu segundo jogo no torneio.