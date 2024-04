Serginho será auxiliar da Seleção masculina de vôlei, a convite de Bernardinho

Nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou Serginho como o novo auxiliar da Seleção masculina. O bicampeão olímpico vai ser apresentado neste domingo, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel, em Saquarema, no Rio de Janeiro.

"Recebi esse convite e estou voltando para ajudar de alguma forma. Seja contribuindo com o trabalho no treinamento do sistema defensivo ou para reforçar os valores que sempre tivemos na Seleção brasileira, de trabalho, entrega, suor e dedicação. Todo aquele processo de merecimento. Espero contribuir com minha experiência", disse Serginho ao site oficial da CBV.