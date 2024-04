Cruzeiro confirma saída de Pedro Martins: destino é o Vasco

A direção do Cruzeiro divulgou na noite desta quinta-feira que Pedro Martins deixou o cargo de diretor de futebol do clube. Ele aceitou uma oferta do Vasco para a sequência da temporada 2024.

"O Cruzeiro informa que Pedro Martins aceitou convite para novo desafio profissional e não é mais o diretor de futebol da instituição. Agradecemos por todo o profissionalismo, dedicação e entusiasmo com os objetivos do clube, e aproveitamos ainda para desejar muito sucesso na sequência de sua trajetória", explicou o time mineiro.