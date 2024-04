São Paulo desembarca em Guayaquil para pegar o Barcelona-EQU pela Libertadores

Na quarta, o São Paulo fecha a preparação para o confronto. O Tricolor realizará o treinamento final no no Estádio George Capwell, do Emelec.

O time brasileiro se encontra na segunda colocação do Grupo B, com três pontos, um a menos em relação ao líder Talleres-ARG. Por fim, o Barcelona-EQU é o terceiro, com dois somados, e o Cobresal-CHI o último, com apenas um.