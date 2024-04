Santos oficializa a contratação do meia Serginho, ex-Maringá

O Santos anunciou nesta terça-feira a contratação de Serginho. O meia de 33 anos, que pertence ao Maringá-PR, assinou contrato de empréstimo válido até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Formado nas categorias de base do Peixe, o atleta teve sua primeira oportunidade como profissional no Alvinegro Praiano, em 2010, mas não conseguiu se firmar. Com isso, rodou por Red Bull Brasil, Oeste, Palmeiras, Kairat, do Cazaquistão, Ceará, Matsumoto Yamaga, do Japão, Daegu, da Coreia do Sul, Paysandu e Portuguesa.