Real Madrid anuncia preço dos ingressos contra o Bayern a partir de R$ 486

No site do Real Madrid, há uma ordem de prioridade para a venda de ingressos. Para os torcedores que possuem um plano de sócio torcedor, a compra das entradas poderá ser feita a partir do dia 27 de abril. O público em geral só conseguirá comprar a partir do dia 30 de abril.

O Real Madrid visita o Bayern na Alemanha na terça que vem (30), pelo primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões. A segunda partida ocorrerá no Santiago Bernabéu com mando do clube espanhol, no dia 08/05, quarta-feira.